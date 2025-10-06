Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 октября 2025 в 18:19

Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чаще всего россияне покупают ювелирные украшения для себя, сообщила Readovka.news со ссылкой на исследование финансового маркетплейса. Также стало известно, что 45% участников опроса готовы потратить на украшение для себя больше, чем на подарок кому-то другому.

Исследование выявило, что россияне серьезно относятся к покупке ювелирных изделий: почти половина (45%) заранее планируют покупку, приурочивая ее к значимым событиям, а 35% — к личным достижениям. Более половины опрошенных (55%) откладывают деньги на драгоценности, тогда как 30% предпочитают оплачивать их сразу, без использования кредитов.

Центральный банк РФ между тем выступил против введения ограничений на вывоз золота физическими лицами. По мнению зампреда ЦБ Алексея Гузнова, такие меры могут негативно повлиять на трансграничные расчеты.

