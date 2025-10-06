Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:01

Полицейские нашли пятилетнюю девочку ночью на остановке

В Вологде полицейские ночью спасли ребенка, искавшего свою мать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Вологде полицейские около четырех часов утра на автобусной остановке в районе Льнокомбината обнаружили одинокую пятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе региональной полиции. Правоохранители забрали ребенка в отделение.

Девочка рассказала, что ночью проснулась и, обнаружив отсутствие мамы, оделась и вышла на ее поиски. Ребенок не смог проводить полицейских до дома, поэтому они доставили ее в полицейский участок.

Вскоре за ребенком приехала 35-летняя мать. Она рассказала, что ненадолго покидала дом, а по возвращении не нашла дочь. Она позвонила в службу экстренной помощи «112», и ей предложили проехать в отдел МВД. В итоге мать и дочь вновь оказались вместе. Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу.

В США семилетний мальчик погиб в автомобиле, пока его мать спала рядом в состоянии наркотического опьянения. В машине находились также двое ее сыновей. Очевидцем стал человек, заметивший ребенка с головой в окне. Он разбудил мать и вызвал полицию. Прибывшие экстренные службы подтвердили смерть мальчика, а женщину задержали.

Вологда
дети
полиция
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр энергетики выступил с инициативой по трудоустройству бойцов СВО
В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП
Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти»
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе
Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.