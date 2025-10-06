Полицейские нашли пятилетнюю девочку ночью на остановке

В Вологде полицейские около четырех часов утра на автобусной остановке в районе Льнокомбината обнаружили одинокую пятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе региональной полиции. Правоохранители забрали ребенка в отделение.

Девочка рассказала, что ночью проснулась и, обнаружив отсутствие мамы, оделась и вышла на ее поиски. Ребенок не смог проводить полицейских до дома, поэтому они доставили ее в полицейский участок.

Вскоре за ребенком приехала 35-летняя мать. Она рассказала, что ненадолго покидала дом, а по возвращении не нашла дочь. Она позвонила в службу экстренной помощи «112», и ей предложили проехать в отдел МВД. В итоге мать и дочь вновь оказались вместе. Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу.

