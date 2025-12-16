Новый год-2026
16 декабря 2025 в 12:17

«Не отсвечивал»: раскрыто, травили ли устроившего резню в Одинцово юношу

NEWS.ru: устроивший резню в школе в Одинцово подросток не подвергался травле

Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подростка, напавшего с ножом на Успенскую среднюю общеобразовательную школу в элитном поселке Горки-2 в Одинцово, никто не обижал, рассказали в беседе с корреспондентом NEWS.ru знакомые юноши. По их словам, мальчик был тихим и ни в каких конфликтах не участвовал.

Его не обижали в школе. Он был очень тихий и не отсвечивал, — отметила собеседница издания.

Ранее одна из учениц школы, где произошла трагедия, сообщила, что нападавший часто оскорблял детей по национальному признаку. Кроме того, школьник регулярно ругался с педагогами, а недавно устроил погром в электричке МЦД-1, уточнила девочка.

До этого стало известно, что совершивший нападение ученик готовился к преступлению на протяжении нескольких дней. За это время он написал манифест под названием «Мой гнев» и разослал документ на 11 страниц своим одноклассникам. В тексте юноша выражал глубокую ненависть к обществу, делил людей по национальному и религиозному признакам.

Как выяснили правоохранители, подросток сначала ударил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, после чего ранил 10-летнего мальчика, который впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

