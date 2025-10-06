Ребенка убило стеклоподъемником, пока его мать спала рядом

В США семилетний ребенок умер в автомобиле, пока его мать спала рядом, сообщает People. По данным издания, женщина находилась в наркотическом опьянении, в салоне были еще два мальчика. В полицию обратился очевидец, увидевший ребенка, голова которого застряла в окне.

Мужчина сразу же бросился будить сидевшую на переднем сидении мать и звонить в полицию. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть мальчика. Женщину доставили в полицейский участок. Проведенные анализы показали наличие наркотика в крови. Теперь американка обвиняется в убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми второй степени.

До этого в США арендодатель Брент Флэниган выселил 39-летнюю Джессику Маут, а после нашел в мусорном шкафу пакет с мертвым младенцем. Во время дальнейшего обыска дома силовики нашли на чердаке еще две сумки, в каждой из которых также были трупы детей. Через несколько дней полиция сообщила, что были обнаружены останки еще одного грудного ребенка. Общее число найденных мертвых детей в доме Маут достигло четырех.