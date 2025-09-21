«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 16:54

Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки

В США арендодатель выселил женщину и нашел четырех мертвых младенцев в доме

Фото: Lando Hass/dpa/Global Look Press

В августе арендодатель Брент Флэниган выселил 39-летнюю Джессику Маут из ее съемного дома в Кадоган-Тауншип за неуплату, передает People. 13 сентября, в субботу, Флэниган зашел в пустующее жилье, чтобы навести порядок, и почувствовал сильный запах, исходивший от мусорного мешка в шкафу. Внутри он обнаружил мертвого младенца и немедленно вызвал полицию.

Во время дальнейшего обыска дома силовики нашли на чердаке еще две сумки, каждая из которых содержала мертвого младенца. В тот же день против Маут были выдвинуты обвинения в умышленном убийстве и осквернении трупа. Через несколько дней, 18 сентября, полиция сообщила, что были обнаружены останки еще одного грудного ребенка, в результате чего общее число найденных мертвых детей в доме Маут достигло четырех.

Ранее в штате Колорадо за скрытой дверью морга были обнаружены 20 разлагающихся тел. Во время проверки инспекторы случайно наткнулись на дверь, замаскированную картонной перегородкой, из-за которой ощущался сильный запах разложения. После этого коронер Брайан Коттер, руководивший моргом, пытался убедить сотрудников правоохранительных органов не проникать внутрь.

США
дети
трупы
младенцы
