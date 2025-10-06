Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 18:06

В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Ленобласти отсудил у соседей компенсацию в 20 тыс. рублей за оставленную ими надпись на его заборе, рассказала в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Соседи написали на его заборе «Здесь живет вор», теперь они должны публично опровергнуть это утверждение.

История началась в 2023 года в одном из садоводств Ленобласти. Между Сергеем и его соседями — Алексеем и Валентиной — случился конфликт. Со слов пострадавшего, те начали портить его имущество и оставлять надпись на заборе. Нашлись и свидетели, которые видели Алексея и Валентину за развешиванием листовок, порочащих честь соседа.

Суд пришел к выводу, что распространяемая супругами информация не соответствует действительности и унижает честь и достоинство истца. Теперь супруги должны выплатить пострадавшему 20 тыс. рублей и возместить его расходы на оплату госпошлин. Ответчиков также обязали в течение месяца разместить на заборе опровержение. За неповиновение суду они будут обязаны выплачивать по 500 рублей в месяц, пока нарушение не будет исправлено.

Ранее суд в Перми обязал женщину выплатить компенсацию за обзывание оппонентки «овцой». Суд первой инстанции не увидел в иске ничего оскорбительного, но краевой суд, пересмотрев материалы дела, пришел к противоположному выводу.

