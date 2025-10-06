Готовим азу по-татарски: классический рецепт самого сытного гуляша

Азу — одно из самых согревающих и насыщенных блюд татарской кухни. Этот густой, наваристый гуляш из мяса и картофеля отличается от других тушеных блюд благодаря своему уникальному кисло-соленому акценту, который дает один секретный ингредиент — соленые огурцы.

Для классического азу возьмите 500 г мякоти говядины или баранины и нарежьте ее брусочками. В казане или глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное или топленое масло и на сильном огне быстро обжарьте мясо до румяной корочки. Это запечатает сок внутри. Затем добавьте 1–2 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, и обжаривайте до мягкости. Далее добавьте 2–3 ст. л. томатной пасты (или 400 г нарезанных помидоров) и готовьте еще 1–2 минуты.

К обжаренному мясу и луку влейте 300–400 мл мясного бульона (или воды), добавьте лавровый лист, соль и черный перец по вкусу. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите мясо примерно 40 минут до полуготовности. Пока мясо тушится, нарежьте брусочками 700 г картофеля. Обжарьте его на отдельной сковороде до легкой золотистой корочки — это поможет ему не развалиться в процессе тушения.

Нарежьте соломкой 3–4 соленых (бочковых, не маринованных!) огурца. Обжарьте их отдельно 5 минут или просто добавьте к мясу. Наконец, добавьте к мясу картофель, огурцы и 2–3 зубчика измельченного чеснока. Если соус слишком густой, добавьте еще немного бульона или огуречного рассола для кислинки. Тушите азу под крышкой еще 20–30 минут, пока картофель не станет абсолютно мягким. Перед подачей обильно посыпьте свежей зеленью.

Совет: для более насыщенного вкуса обжаривайте картофель в топленом масле — это идеально сочетается с мясным вкусом азу.

