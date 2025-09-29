Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 06:15

Классические сырники по советскому ГОСТу — вкус детства в каждом кусочке

Сырники: самый быстрый и простой рецепт Сырники: самый быстрый и простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырники по советскому ГОСТу — это настоящий эталон домашней выпечки. Они получаются плотными, но нежными, сохраняют чистый вкус творога и не требуют сложных продуктов. Такой рецепт знаком многим с детства и до сих пор остается любимым для семейных завтраков.

Для приготовления понадобится 500 граммов свежего творога средней жирности. Его нужно хорошо измельчить, чтобы масса стала однородной. Добавьте 1 яйцо, 2 столовые ложки песка и щепотку соли. Всыпьте 2 столовые ложки муки из пшеницы, хорошо перемешайте.

Из полученной массы скатайте лепешки небольшого размера, обваляйте их в муке совсем немного. Поставьте посуду с растительным маслом на огонь и готовьте сырники на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые сырники можно подавать с добавлением сметаны, варенья или меда. Сырники вкусны как в горячем, так и в холодном виде.

  • Совет: если хотите, чтобы сырники получились пышными, часть муки можно заменить манкой, а творог лучше выбирать без излишней влаги.

Читайте также: творожная запеканка по классическому рецепту — простой десерт без манки.

Анастасия Фомина
А. Фомина
