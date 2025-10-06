Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:08

Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса

The Times назвала Макрона хромой уткой из-за отставки премьера

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон столкнулся с серьезным политическим кризисом, утратив возможность проводить свою программу через раздробленный парламент, сообщает британское издание The Times. Публикация характеризует действующего президента как хромую утку, чьи полномочия существенно ограничены перед истечением мандата в 2027 году.

Аналитики издания выделили три возможных сценария развития событий для французского руководства. Среди рассматриваемых вариантов значатся назначение нового премьер-министра, проведение досрочных парламентских выборов или добровольная отставка самого Макрона.

Политическая нестабильность усугубилась после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, последовавшей за объявлением нового правительственного состава. Оппозиционные силы резко раскритиковали кадровые назначения, поскольку 13 из 18 министерских портфелей достались представителям предыдущего кабинета.

Особое недовольство вызвало назначение Брюно Ле Мэра на пост министра вооруженных сил. Оппоненты власти возлагают на него ответственность за текущие экономические трудности государства и считают его кандидатуру неподходящей для столь важной должности.

Макрон выдвинул Лекорню на должность премьер-министра республики после того, как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру. Журналисты напомнили, что политик с 2022 года занимал пост министра обороны. С момента переизбрания Макрона на второй срок в 2022 году это уже пятый политик во главе французского правительства.

Франция
Эммануэль Макрон
Себастьян Лекорню
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти»
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе
Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна
Готовим азу по-татарски: классический рецепт самого сытного гуляша
Планировавшему теракт в синагоге избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.