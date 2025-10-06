Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса

Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса The Times назвала Макрона хромой уткой из-за отставки премьера

Французский лидер Эммануэль Макрон столкнулся с серьезным политическим кризисом, утратив возможность проводить свою программу через раздробленный парламент, сообщает британское издание The Times. Публикация характеризует действующего президента как хромую утку, чьи полномочия существенно ограничены перед истечением мандата в 2027 году.

Аналитики издания выделили три возможных сценария развития событий для французского руководства. Среди рассматриваемых вариантов значатся назначение нового премьер-министра, проведение досрочных парламентских выборов или добровольная отставка самого Макрона.

Политическая нестабильность усугубилась после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, последовавшей за объявлением нового правительственного состава. Оппозиционные силы резко раскритиковали кадровые назначения, поскольку 13 из 18 министерских портфелей достались представителям предыдущего кабинета.

Особое недовольство вызвало назначение Брюно Ле Мэра на пост министра вооруженных сил. Оппоненты власти возлагают на него ответственность за текущие экономические трудности государства и считают его кандидатуру неподходящей для столь важной должности.

Макрон выдвинул Лекорню на должность премьер-министра республики после того, как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру. Журналисты напомнили, что политик с 2022 года занимал пост министра обороны. С момента переизбрания Макрона на второй срок в 2022 году это уже пятый политик во главе французского правительства.