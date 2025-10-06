Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 18:07

Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге компанию оштрафовали за нарушения во время земляных работ на улицах Адмиралтейского района, пишет Neva.today со ссылкой на прокуратуру города. Организацию обязали выплатить 80 тысяч рублей.

Как выяснилось, подрядчик провел масштабные земляные работы по прокладке электрокабеля без обязательного ограждения рабочих зон. Также на территории объектов обнаружили склады, оборудование, технику и временные сооружения.

По результатам проверки генеральному директору направили представление от прокуратуры. Кроме того, соответствующие материалы передали в ГАТИ с целью привлечь подрядчика к ответственности.

Ранее суд Кемеровской области вынес решение о взыскании крупной суммы ущерба с местного жителя за незаконные земляные работы. Инициатором иска выступила лесная охрана, обнаружившая значительные повреждения почвы на территории бывшей ракетной шахты.

