Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ

В Санкт-Петербурге компанию оштрафовали за нарушения во время земляных работ на улицах Адмиралтейского района, пишет Neva.today со ссылкой на прокуратуру города. Организацию обязали выплатить 80 тысяч рублей.

Как выяснилось, подрядчик провел масштабные земляные работы по прокладке электрокабеля без обязательного ограждения рабочих зон. Также на территории объектов обнаружили склады, оборудование, технику и временные сооружения.

По результатам проверки генеральному директору направили представление от прокуратуры. Кроме того, соответствующие материалы передали в ГАТИ с целью привлечь подрядчика к ответственности.

