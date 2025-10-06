Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:05

Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна

Критик Бабичев: песня «Фонари» стала вновь популярной из-за ностальгии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Композиция «Фонари» группы «Город 312» неожиданно вернулась в чарты из-за повальной ностальгии, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, переданным «ФедералПресс», в тренде не только мода на 90-е, но и на 2000-е.

Сейчас, мне кажется, наблюдается повальная ностальгия не только по 90-м, но и по 2000-м. В то время вышло много классных, душевных песен, которые создавали особую атмосферу и настроение. Думаю, подобных историй будет становиться все больше, когда из архивов будут доставать забытые композиции, а они вдруг снова станут вирусными и популярны, — спрогнозировал Бабичев.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива. По его словам, в поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты. Он отметил, что именно так и началась вторая волна популярности певиц Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов.

критики
музыка
артисты
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр энергетики выступил с инициативой по трудоустройству бойцов СВО
В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП
Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти»
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе
Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.