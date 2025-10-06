Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна

Композиция «Фонари» группы «Город 312» неожиданно вернулась в чарты из-за повальной ностальгии, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, переданным «ФедералПресс», в тренде не только мода на 90-е, но и на 2000-е.

Сейчас, мне кажется, наблюдается повальная ностальгия не только по 90-м, но и по 2000-м. В то время вышло много классных, душевных песен, которые создавали особую атмосферу и настроение. Думаю, подобных историй будет становиться все больше, когда из архивов будут доставать забытые композиции, а они вдруг снова станут вирусными и популярны, — спрогнозировал Бабичев.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива. По его словам, в поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты. Он отметил, что именно так и началась вторая волна популярности певиц Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов.