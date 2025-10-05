Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 октября 2025 в 06:25

Янтык — татарский чебурек без масла: совсем не жирный, но сочный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Татарская кухня удивляет умением превращать простые продукты в изысканные блюда. Яркий пример — янтык, родной брат чебурека, но с важным отличием: его жарят не в масле, а на сухой сковороде. Благодаря этому лепешка получается румяной и хрустящей снаружи, а начинка — сочной и ароматной, но при этом блюдо остается легким и совсем не жирным.

Для теста на янтык вам понадобится 500 г пшеничной муки, которую нужно просеять, 160 мл воды, 1 ч. л. соли и 1 ст. л. растительного масла. Все это смешивают и замешивают упругое, эластичное тесто, оставляя его отдохнуть под пленкой на 30 минут. Пока тесто отдыхает, готовят начинку. Для мясной начинки возьмите 300 г фарша (баранина, говядина или их смесь), 1–2 крупные луковицы (примерно 250 г), которые нужно очень мелко порубить ножом, а не пропускать через мясорубку. В фарш добавьте соль и черный перец по вкусу, а для сочности — 2–3 ст. л. холодной воды.

Тесто делят на 8–10 равных частей и каждую тонко раскатывают. На одну половину круга выкладывают начинку, не доходя до края. Края смачивают водой и плотно залепляют, чтобы получился полумесяц. Обжаривают янтык на хорошо разогретой сухой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны.

Такой пирожок хорош на обед, ужин или перекус, к нему подают свежие овощи, зелень, айран или катык. Готовится просто, но результат всегда удивляет: тонкое тесто, золотистая корочка и насыщенный мясной вкус делают янтык любимцем в татарских семьях.

  • Совет: если хочется еще больше аромата, в начинку можно добавить немного кинзы или базилика.

  • Калорийность: около 210 ккал на 100 г; время приготовления — 40 минут.

Посмотрите наш полный гайд о том, как печь идеальные чебуреки.

