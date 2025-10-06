Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц Житель Волгограда с аневризмой умер после двух отказов в госпитализации

В пригороде Волгограда скончался 43-летний Сергей Дуюнов, которому медики дважды отказали в госпитализации, пишет портал V1.ru. Супруга сама доставила его в больницу, но там их несколько часов переправляли между медучреждениями.

По данным женщины, россиянину стало плохо после возращения с тренировки. Он почувствовал острую боль в пояснице, побелел. Прибывшая бригада померила ему давление, сделала ЭКГ и поставила диагноз «остеохондроз». После отказа в госпитализации от второй «скорой» женщина повезла мужа в больницу сама, но там их перенаправили в другое медучреждение. В результате Сергею поставили диганоз — аневризма аорты в грудном отделе. Была назначена экстренная операция, однако мужчина скончался до нее. У него остались жена и три ребенка, младшему из которых всего год.

Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко уверен, что медики, начиная с первой бригады скорой помощи, недооценили состояние пациента. В региональном комитете здравоохранения заявили, что ситуация взята на контроль. Уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи Сергею поручил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин.

