06 октября 2025 в 12:17

Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц

Житель Волгограда с аневризмой умер после двух отказов в госпитализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пригороде Волгограда скончался 43-летний Сергей Дуюнов, которому медики дважды отказали в госпитализации, пишет портал V1.ru. Супруга сама доставила его в больницу, но там их несколько часов переправляли между медучреждениями.

По данным женщины, россиянину стало плохо после возращения с тренировки. Он почувствовал острую боль в пояснице, побелел. Прибывшая бригада померила ему давление, сделала ЭКГ и поставила диагноз «остеохондроз». После отказа в госпитализации от второй «скорой» женщина повезла мужа в больницу сама, но там их перенаправили в другое медучреждение. В результате Сергею поставили диганоз — аневризма аорты в грудном отделе. Была назначена экстренная операция, однако мужчина скончался до нее. У него остались жена и три ребенка, младшему из которых всего год.

Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко уверен, что медики, начиная с первой бригады скорой помощи, недооценили состояние пациента. В региональном комитете здравоохранения заявили, что ситуация взята на контроль. Уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи Сергею поручил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин.

До этого врачи в Сормово спасли пациента, случайно отпилившего себе кисть руки циркулярной пилой. По словам родственников пострадавшего, конечность сохраняла связь с предплечьем лишь благодаря кожному покрову после полученной травмы.

здоровье
больницы
смерти
Волгоград
