05 октября 2025 в 16:51

Врачи спасли отпилившего себе кисть дачника

В Сормово врачи ГКБ № 12 провели операцию по спасению отпиленной кисти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи в Сормово спасли пациента, случайно отпилившего себе кисть руки циркулярной пилой, передает Telegram-канал Ni Mash. По словам родственников пострадавшего, конечность сохраняла связь с предплечьем лишь благодаря кожному покрову после полученной травмы.

Специалисты городской клинической больницы № 12 провели успешную трехчасовую операцию по восстановлению поврежденных сухожилий. Медикам удалось полностью восстановить анатомическую целостность конечности в ходе сложного хирургического вмешательства.

Ранее анестезиолог военного госпиталя с позывным Герда сообщила, что медики спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России вручную запустили сердце военнослужащего после его остановки. По словам врача, для проведения манипуляции бойцу вскрыли грудную клетку, после чего из сердечной мышцы извлекли крупный осколок.

Кроме того, в США едва не произошло изъятие органов у 22-летнего Ларри Блэка — младшего, находившегося в состоянии медикаментозной комы. Предотвратить роковую ошибку удалось благодаря бдительности молодого медицинского специалиста.

врачи
операции
руки
травмы
