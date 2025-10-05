Врачи спасли отпилившего себе кисть дачника В Сормово врачи ГКБ № 12 провели операцию по спасению отпиленной кисти

Врачи в Сормово спасли пациента, случайно отпилившего себе кисть руки циркулярной пилой, передает Telegram-канал Ni Mash. По словам родственников пострадавшего, конечность сохраняла связь с предплечьем лишь благодаря кожному покрову после полученной травмы.

Специалисты городской клинической больницы № 12 провели успешную трехчасовую операцию по восстановлению поврежденных сухожилий. Медикам удалось полностью восстановить анатомическую целостность конечности в ходе сложного хирургического вмешательства.

