22 сентября 2025 в 09:14

Врачи едва не изъяли органы у живого мужчины

В США молодой врач спас мужчину в коме от изъятия органов

В США едва не изъяли органы у находившегося в медикаментозной коме 22-летнего Ларри Блэка — младшего, сообщает CNN. Спасти его от трагической ошибки удалось благодаря внимательности молодого врача.

Мужчину госпитализировали с пулевым ранением в голову, врачи ввели молодого человека в медикаментозную кому. В ходе визита в больницу его сестра Молли Уоттс заметила, что брат реагирует на просьбы движением руки и морганием, но медики посчитали реакцию непроизвольной.

Вскоре с семьей Блэка-младшего связалась представительница занимающейся трансплантацией органов организации. Она отметила, что мужчина ранее давал согласие на донорство, и предложила провести операцию немедленно. Мать молодого человека поддалась уговорам специалиста.

Пациента доставили в операционную, но о происходящем узнал его лечащий врач. Специалист к тому моменту работал в медучреждении всего год. Он ворвался в операционную и остановил процедуру.

Врач перестал давать пациенту седативные препараты, и мужчина пришел в сознание через два дня. Через неделю Блэк-младший уже мог стоять.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что «черные трансплантологи» орудуют в Донбассе, в их число входят некоторые украинские военные и представители западных стран. Марочко рассказал, что органы сначала перевозят на территорию, подконтрольную киевскому режиму, а затем на Запад. При этом жертвами, как правило, становятся раненые военнослужащие и мирные жители с пророссийскими взглядами.

