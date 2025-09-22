Врачи едва не изъяли органы у живого мужчины В США молодой врач спас мужчину в коме от изъятия органов

В США едва не изъяли органы у находившегося в медикаментозной коме 22-летнего Ларри Блэка — младшего, сообщает CNN. Спасти его от трагической ошибки удалось благодаря внимательности молодого врача.

Мужчину госпитализировали с пулевым ранением в голову, врачи ввели молодого человека в медикаментозную кому. В ходе визита в больницу его сестра Молли Уоттс заметила, что брат реагирует на просьбы движением руки и морганием, но медики посчитали реакцию непроизвольной.

Вскоре с семьей Блэка-младшего связалась представительница занимающейся трансплантацией органов организации. Она отметила, что мужчина ранее давал согласие на донорство, и предложила провести операцию немедленно. Мать молодого человека поддалась уговорам специалиста.

Пациента доставили в операционную, но о происходящем узнал его лечащий врач. Специалист к тому моменту работал в медучреждении всего год. Он ворвался в операционную и остановил процедуру.

Врач перестал давать пациенту седативные препараты, и мужчина пришел в сознание через два дня. Через неделю Блэк-младший уже мог стоять.

