09 октября 2025 в 13:16

Печень ГМО-свиньи впервые пересадили живому человеку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Китайские ученые пересадили живому человеку печень генно-модифицированной свиньи, которая не отторгалась в течение рекордных 38 дней, сообщает Journal of Hepatology. Операцию впервые провели на живом пациенте.

В этом исследовании представлена ​​первая в мире успешная ксенотрансплантация генетически модифицированной свиной печени живому человеку, которая достигла беспрецедентной продолжительности выживания в течение 171 дня, а также предоставила ценные знания о факторах, влияющих на успех операции, — говорится в публикации.

Пациентом был 71-летний мужчина с гепатоцеллюлярной карциномой (раком печени) и циррозом, вызванным гепатитом. Печень ГМО-свиньи пересадили ему в качестве вспомогательного органа. Более месяца печень стабильно функционировала без отторжения, инфекций или значительных осложнений. Но на 38-й день в пересаженном органе началось отторжение, вызванное тромботической микроангиопатией из-за иммунных реакций и нарушения работы кровеносных сосудов. Несмотря на усилия врачей, у пациента началось кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, которое привело к смерти.

Тем не менее, исследователи считают операцию успешной, поскольку она подтвердила способность печени свиньи обеспечивать основные функции в человеческом организме. Это открывает возможности для решения проблемы дефицита донорских органов, пишут авторы, подчеркивая необходимость дальнейших исследований.

Ранее в Санкт-Петербурге из Мариинской больницы выписали первого пациента после трансплантации сердца. Сложнейшую операцию провели 67-летнему Николаю, страдавшему от сильной одышки. Раньше в Петербурге столь сложную операцию проводили лишь в федеральном центре им. В. А. Алмазова. Теперь пересадку сердца делают и в Мариинской больнице.

