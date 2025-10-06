Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине

В ходе массированных воздушных ударов по Украине 5 октября ВС РФ могли бить по нефтеперерабатывающим заводам, перевалочным складам боеприпасов и военным производствам ВСУ, рассказал NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. В Минобороны РФ пока не прокомментировали сведения об ударах.

Информация о наших ударах, например по Кременчугскому НПЗ, появлялась, но об их реальной эффективности и масштабе повреждений пока нет точных данных. Таким образом, в качестве целей для ударов могли быть выбраны не только НПЗ. Скорее всего, внимание уделяется перегрузочным площадкам и складам, куда поступает вооружение и боеприпасы из западных стран. Также удары могли быть нанесены по объектам украинской оборонной промышленности, например, как это было недавно с Шосткой, известной производством порохов, или Павлоградом, — сказал Тимошенко.

По его словам, Украина в настоящее время крайне ограничена в возможностях собственного производства боеприпасов, поэтому логистические цепочки поставок извне становятся критически важными.

Ранее сообщалось, что Россия могла уничтожить подземные производства беспилотников и ракет во время массированной атаки на Львовскую область. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые армия РФ, скорее всего, использовала для удара, применяются только для особо важных целей, в том числе подземных.