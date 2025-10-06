История о гибели от заряжающегося телефона получила продолжение СК возбудил дело после гибели подростка из Челябинска из-за телефона на зарядке

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 16-летнего подростка из Челябинска из-за удара током от заряжающегося телефона, сообщили в региональном СУ СК России. Его завели по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Следственными органами <…> продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все произошло вечером 30 сентября, когда в квартире было найдено тело подростка с ожогами на руке. Мальчик разговаривал по телефону, подключенному к розетке. Его тело обнаружили рядом с радиатором отопления.

Сейчас следователи назначили экспертизы, в том числе для установления причины смерти подростка. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

До этого в Абакане электросамокат загорелся во время зарядки в квартире. 49-летний хозяин устройства получил ожоги 90% тела. Он был экстренно госпитализирован. Мужчина поставил электросамокат на зарядку в своем доме. В какой-то момент аккумулятор начал давать сбои и воспламенился. Пострадавший находится в реанимации под наблюдением врачей.