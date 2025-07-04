Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 18:02

Мужчина чуть не сгорел заживо из-за электросамоката

В Абакане мужчина получил ожоги 90% тела из-за воспламенения электросамоката

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Абакане электросамокат загорелся во время зарядки в квартире, пишет Telegram-канал SHOT. 49-летний хозяин устройства получил ожоги 90% тела. Он был экстренно госпитализирован.

Сообщается, что инцидент произошел накануне днем, 3 июля, на улице Торосова. Мужчина поставил электросамокат на зарядку в своем доме. В какой-то момент аккумулятор начал давать сбои и воспламенился. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров.

Сейчас пострадавший находится в реанимации под наблюдением врачей. У него зафиксированы ожоги первой, второй и третьей степеней.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке в одной из многоэтажек загорелся электросамокат, который оставили на зарядке. Оказалось, что ЧП произошло из-за литий-ионного аккумулятора, встроенного в устройство. Подобные батареи могут самовоспламеняться при перегреве.

До этого в центре Москвы произошел взрыв электросамоката на седьмом этаже квартиры в доме на Большой Андроньевской улице. Предполагается, что причиной инцидента стала детонация батареи. Владельцы техники поставили ее на зарядку и выставили на балкон.

Абакан
электросамокат
ожоги
реанимация
пожары
инциденты
возгорания
зарядка
госпитализации
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.