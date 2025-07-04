Мужчина чуть не сгорел заживо из-за электросамоката В Абакане мужчина получил ожоги 90% тела из-за воспламенения электросамоката

В Абакане электросамокат загорелся во время зарядки в квартире, пишет Telegram-канал SHOT. 49-летний хозяин устройства получил ожоги 90% тела. Он был экстренно госпитализирован.

Сообщается, что инцидент произошел накануне днем, 3 июля, на улице Торосова. Мужчина поставил электросамокат на зарядку в своем доме. В какой-то момент аккумулятор начал давать сбои и воспламенился. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров.

Сейчас пострадавший находится в реанимации под наблюдением врачей. У него зафиксированы ожоги первой, второй и третьей степеней.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке в одной из многоэтажек загорелся электросамокат, который оставили на зарядке. Оказалось, что ЧП произошло из-за литий-ионного аккумулятора, встроенного в устройство. Подобные батареи могут самовоспламеняться при перегреве.

До этого в центре Москвы произошел взрыв электросамоката на седьмом этаже квартиры в доме на Большой Андроньевской улице. Предполагается, что причиной инцидента стала детонация батареи. Владельцы техники поставили ее на зарядку и выставили на балкон.