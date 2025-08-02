Как выбрать электросамокат: гид для подростков и взрослых

Как выбрать электросамокат: гид для подростков и взрослых

Как выбрать электросамокат: гид для подростков и взрослых

Электросамокаты прочно вошли в городскую жизнь, став удобным транспортным средством для разных возрастов. Но как выбрать электросамокат, который будет соответствовать потребностям и подростка, и взрослого? В новом материале NEWS.ru раскроем проверенный алгоритм выбора.

Как выбрать электросамокат: определяем возрастную категорию

Для подростков 10–16 лет:

максимальная скорость: до 25 км/ч;

мощность мотора: 150–250 Вт;

вес конструкции: до 10 килограммов;

обязательна регулируемая рулевая стойка.

Для взрослых и подростков от 16 лет:

скорость: от 25 км/ч;

мощность: от 350 Вт;

вес: 12–18 килограммов;

усиленная рама.

Как выбрать электросамокат: определяем возрастную категорию Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать электросамокат: ключевые технические параметры

Аккумулятор и запас хода:

для подростков: 10–20 километров на одном заряде;

для взрослых: 25–40 килограммов;

тип батареи: литий-ионные предпочтительнее.

Мощность двигателя:

городские модели: 250–350 Вт;

внедорожные: 500 Вт и выше;

для холмистой местности: от 350 Вт.

Колеса и амортизация:

диаметр: 8–10 дюймов;

пневматические лучше амортизируют;

твердые резиновые не требуют подкачки.

Как выбрать электросамокат: ключевые технические параметры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать электросамокат: безопасность и комфорт

Обязательные элементы:

передняя и задняя фара;

звонок или гудок;

антискользящее покрытие деки;

надежная тормозная система — дисковая или электронная.

Дополнительные опции:

электронная блокировка;

подвеска;

возможность подключения к смартфону.

Как выбрать электросамокат: правовой статус

Важно знать:

модели до 25 км/ч не требуют регистрации;

с 16 лет можно управлять самокатом мощнее 250 Вт;

обязательно использование шлема для детей.

Как выбрать электросамокат: безопасность и комфорт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выбрать электросамокат: где и как покупать

Рекомендации:

проверяйте сертификаты безопасности;

тестируйте перед покупкой;

уточняйте наличие сервисных центров;

читайте отзывы о конкретных моделях.

Совет: при выборе электросамоката для подростка обязательно учитывайте его физические данные — слишком тяжелая модель может быть неудобной.

Правильно подобранный электросамокат прослужит долго и будет радовать владельца любого возраста. Главное — не гнаться за максимальными характеристиками, а найти оптимальный баланс между мощностью, безопасностью и удобством использования.

Как выбрать электросамокат: правовой статус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход и обслуживание: как продлить жизнь электросамокату

Правильная эксплуатация увеличивает срок службы в 2–3 раза. Вот основные правила.

Ежедневный уход:

протирайте корпус после поездок по влажной дороге;

проверяйте давление в шинах, если они пневматические;

очищайте тормозную систему от грязи.

Зарядка аккумулятора:

не оставляйте самокат на морозе ниже 0 градусов;

избегайте полного разряда батареи;

оптимальный уровень заряда для хранения: 40–60%;

используйте только оригинальное зарядное устройство.

Сезонное обслуживание:

перед зимним хранением смажьте подвижные части;

проверяйте состояние подшипников каждые 500 километров;

раз в сезон проводите диагностику электроники.