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02 августа 2025 в 18:08

Как выбрать электросамокат: гид для подростков и взрослых

Как выбрать электросамокат: гид для подростков и взрослых Как выбрать электросамокат: гид для подростков и взрослых Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электросамокаты прочно вошли в городскую жизнь, став удобным транспортным средством для разных возрастов. Но как выбрать электросамокат, который будет соответствовать потребностям и подростка, и взрослого? В новом материале NEWS.ru раскроем проверенный алгоритм выбора.

Как выбрать электросамокат: определяем возрастную категорию

Для подростков 10–16 лет:

  • максимальная скорость: до 25 км/ч;

  • мощность мотора: 150–250 Вт;

  • вес конструкции: до 10 килограммов;

  • обязательна регулируемая рулевая стойка.

Для взрослых и подростков от 16 лет:

скорость: от 25 км/ч;

мощность: от 350 Вт;

вес: 12–18 килограммов;

усиленная рама.

Как выбрать электросамокат: определяем возрастную категорию Как выбрать электросамокат: определяем возрастную категорию Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать электросамокат: ключевые технические параметры

Аккумулятор и запас хода:

  • для подростков: 10–20 километров на одном заряде;

  • для взрослых: 25–40 килограммов;

  • тип батареи: литий-ионные предпочтительнее.

Мощность двигателя:

  • городские модели: 250–350 Вт;

  • внедорожные: 500 Вт и выше;

  • для холмистой местности: от 350 Вт.

Колеса и амортизация:

  • диаметр: 8–10 дюймов;

  • пневматические лучше амортизируют;

  • твердые резиновые не требуют подкачки.

Как выбрать электросамокат: ключевые технические параметры Как выбрать электросамокат: ключевые технические параметры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать электросамокат: безопасность и комфорт

Обязательные элементы:

  • передняя и задняя фара;

  • звонок или гудок;

  • антискользящее покрытие деки;

  • надежная тормозная система — дисковая или электронная.

Дополнительные опции:

  • электронная блокировка;

  • подвеска;

  • возможность подключения к смартфону.

Как выбрать электросамокат: правовой статус

Важно знать:

  • модели до 25 км/ч не требуют регистрации;

  • с 16 лет можно управлять самокатом мощнее 250 Вт;

  • обязательно использование шлема для детей.

Как выбрать электросамокат: безопасность и комфорт Как выбрать электросамокат: безопасность и комфорт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выбрать электросамокат: где и как покупать

Рекомендации:

  • проверяйте сертификаты безопасности;

  • тестируйте перед покупкой;

  • уточняйте наличие сервисных центров;

  • читайте отзывы о конкретных моделях.

Совет: при выборе электросамоката для подростка обязательно учитывайте его физические данные — слишком тяжелая модель может быть неудобной.

Правильно подобранный электросамокат прослужит долго и будет радовать владельца любого возраста. Главное — не гнаться за максимальными характеристиками, а найти оптимальный баланс между мощностью, безопасностью и удобством использования.

Как выбрать электросамокат: правовой статус Как выбрать электросамокат: правовой статус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход и обслуживание: как продлить жизнь электросамокату

Правильная эксплуатация увеличивает срок службы в 2–3 раза. Вот основные правила.

Ежедневный уход:

  • протирайте корпус после поездок по влажной дороге;

  • проверяйте давление в шинах, если они пневматические;

  • очищайте тормозную систему от грязи.

Зарядка аккумулятора:

  • не оставляйте самокат на морозе ниже 0 градусов;

  • избегайте полного разряда батареи;

  • оптимальный уровень заряда для хранения: 40–60%;

  • используйте только оригинальное зарядное устройство.

Сезонное обслуживание:

перед зимним хранением смажьте подвижные части;

проверяйте состояние подшипников каждые 500 километров;

раз в сезон проводите диагностику электроники.

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