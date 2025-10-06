Экс-нардеп раскрыл, кто может помочь Залужному стать президентом Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко может способствовать назначению бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост лидера страны, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Порошенко предоставит бывшему военачальнику возможность для формирования предвыборной кампании.

Если Залужный устроит американцев, то сделать рокировку не проблема. У него, в крайнем случае, уже есть какой-то рейтинг. Не думаю, что Порошенко в игре. Он, скорее всего, член команды, вероятно, экс-главкома ВСУ. У Порошенко есть то, чего нет у Залужного — это политический проект и люди, способные хотя бы сформировать избирательные комиссии от имени Залужного, — подчеркнул Олейник.

Он уточнил, что у людей не будет никакой свободы выбора. По словам Олейника, немцы, как и ранее в случае с мэром Киева Владимиром Кличко, будут активно продвигать свою кандидатуру. Поэтому, как отметил экс-нардеп, президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает никаких действий против Кличко, несмотря на слухи о возможном возбуждении против него уголовного дела.

Больше таких игроков я не вижу. [Кирилл] Буданов (украинский военачальник. — NEWS.ru) будет с кем-то играть. Тот же [Андрей] Билецкий (политик на Украине. — NEWS.ru), который получил звание генерала. За что Зеленский дал ему это звание? Конечно, авансом за то, что он играет в долгую, потому что Билецкий — это какая-то часть электората военных. Задача Зеленского — расколоть этот электорат. Если они зайдут в парламент различными путями, в конце концов мы увидим «Слугу народа», но номер два — те же самые яйца только в профиль. И все на этом закончится, — добавил Олейник.

Он отметил, что на Украине сейчас обсуждают не выборы, а их модель, так как судебная система полностью контролируется. Олейник предположил, что в случае попытки обжалования результатов, суды вряд ли решатся отменить итоги, которые выгодны Зеленскому. По мнению бывшего депутата Рады, в условиях диктатуры выборы теряют всякий смысл.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что западные страны заинтересованы в Залужном для продолжения противостояния с Россией. По его словам, бывший военачальник является «безальтернативной фигурой» в данной ситуации.