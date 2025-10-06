Арестович рассказал о роли Залужного для Запада Арестович: Залужный нужен Западу для продолжения конфликта с Россией

Бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный необходим западным странам для того, чтобы продолжать противостояние с Россией, рассказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Он также назвал экс-военачальника «безальтернативной фигурой».

Потому что нужен перманентный Афганистан. Британия с Россией играют в третью большую игру. Игра заключается в том, что Британская Империя должна продолжать существовать, а Российская — не должна восстановиться, — заявил Арестович.

Он представил развитие событий, при котором действующий президент Украины Владимир Зеленский по каким-либо причинам исчезает с политической арены. На Западе считают, что человеком, который спасет страну от бедственного положения, станет Залужный, подчеркнул Арестович.

Ранее Арестович заявил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна была пройти в Стамбуле 9 апреля 2022 года, но была сорвана. По его словам, переговоры отменили после приезда в Киев бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Арестович добавил, что после подписания стамбульского коммюнике планировалась личная встреча лидеров.