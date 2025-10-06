Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:23

Арестович рассказал о роли Залужного для Запада

Арестович: Залужный нужен Западу для продолжения конфликта с Россией

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный необходим западным странам для того, чтобы продолжать противостояние с Россией, рассказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Он также назвал экс-военачальника «безальтернативной фигурой».

Потому что нужен перманентный Афганистан. Британия с Россией играют в третью большую игру. Игра заключается в том, что Британская Империя должна продолжать существовать, а Российская — не должна восстановиться, — заявил Арестович.

Он представил развитие событий, при котором действующий президент Украины Владимир Зеленский по каким-либо причинам исчезает с политической арены. На Западе считают, что человеком, который спасет страну от бедственного положения, станет Залужный, подчеркнул Арестович.

Ранее Арестович заявил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна была пройти в Стамбуле 9 апреля 2022 года, но была сорвана. По его словам, переговоры отменили после приезда в Киев бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Арестович добавил, что после подписания стамбульского коммюнике планировалась личная встреча лидеров.

Алексей Арестович
Валерий Залужный
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple
Эксперт по качеству рассказал, когда окончится вторая волна активности клещей
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.