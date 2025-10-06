Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуации Украинского бойца разоблачили в ДНР после попытки выдать себя за солдата ВС РФ

Украинский боец попытался выдать себя за российского военного, переодевшись в форму ВС РФ, однако был разоблачен, сообщил участник специальной военной операции с позывным Алмаз, передает RT. По его словам, переодевшийся мужчина даже потребовал эвакуации с поля боя.

Российские бойцы проводили зачистку лесополосы на территории Донецкой Народной Республики, закреплялись на позициях и готовили плацдарм для продвижения других наступающих подразделений. Вдруг, по воспоминаниям Алмаза, один из раненых сообщил о пропаже напарника, ушедшего за водой. Бойцы отправились на его поиски.

Пошли двойками, как не единожды отрабатывали на полигоне: один смотрит под ноги, другой головой крутит на 360 градусов, следит за небом. У полузасыпанного землей блиндажа на краю лесополосы я спросил, есть ли кто живой, — рассказал военнослужащий.

Из подземного укрытия вышел мужчина в натовских штанах, а вся остальная форма принадлежала ВС РФ. Алмаз сразу заподозрил, что перед ним переодетый противник, однако тот уверял, что «свой» и даже назвал позывной пропавшего бойца. Позже выяснилось, что это был украинский военный, скрывавшийся несколько дней в разрушенном опорном пункте.

Ранее Герой России экс-вагнеровец Евгений Мосейко рассказал, что после одного из штурмов позиций ВСУ российские бойцы неожиданно оказались в одном окопе с двумя украинскими солдатами. По его словам, военнослужащие провели с противниками целый день, оказали им первую помощь и даже поделились теплой одеждой.