На Украине раскрыли, когда закончится СВО Глава Николаевской ОВА Ким: СВО на Украине завершится в течение года

Противостояние между Россией и Украиной закончится в промежутке от двух месяцев до года, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в разговоре с изданием «Главком». По его словам, завершение СВО дипломатическим путем — вполне осуществимый сценарий.

Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения, — отметил он.

До этого бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина может сохранить свою государственность, признав нейтральный статус. Также это может стать возможным при установлении добрососедских отношений с Россией и Белоруссией.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил готовность координироваться с Соединенными Штатами по украинскому кризису. В частности, на встрече с государственным секретарем США Марко Рубио он акцентировал готовность России объединить усилия по устранению первопричин украинского конфликта.