Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 октября 2025 в 17:06

Меркель назвала неожиданную причину украинского конфликта

Меркель: пандемия COVID-19 стала одной из причин конфликта на Украине

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Global Look Press

Пандемия коронавируса стала одним из факторов, приведших к началу конфликта на территории Украины, заявила в интервью изданию Partizan бывший канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, недостаток прямых встреч между главами Евросоюза и президентом Владимиром Путиным осложнил поиск решений по украинскому вопросу. Она подчеркнула, что видеоконференции не могут заменить личные контакты в таких ситуациях.

Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов, — подчеркнула Меркель.

Ранее Меркель выразила мнение, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее инициативу по созданию нового формата диалога между ЕС и Россией в 2021 году. Это, по ее словам, косвенно способствовало началу специальной военной операции России на Украине. Политик отметила, что из-за разногласий между странами ЕС не удалось выработать единого курса в отношении России.

До этого Меркель высказалась о необходимости комплексного подхода к урегулированию украинского кризиса. Она подчеркнула важность сочетания военного укрепления с дипломатическими усилиями.

Ангела Меркель
Украина
Россия
СВО
конфликты
