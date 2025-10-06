Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф

Современная киноиндустрия переживает глубокий творческий кризис и погружается в пучину посредственности, заявил британский режиссер Ридли Скотт. Свое мнение он выразил во время выступления на мероприятии Британского института кино в Лондоне, передает портал Deadline.

Мастер кинематографа заявил, что мировая индустрия выпускает миллионы фильмов, большинство из которых не обладают художественной ценностью. Он подчеркнул, что современные кинокартины часто спасают исключительно технологические достижения, а не качественные сценарии и режиссерская работа.

Мы тонем в посредственности. Сегодня по всему миру снимают буквально миллионы фильмов. Не тысячи, а миллионы, и большинство из них — дерьмо, — сказал Скотт.

При этом 87-летний режиссер отметил устойчивое качество собственного творческого наследия. Скотт признался, что регулярно пересматривает свои работы, поскольку они демонстрируют вневременное качество и не теряют актуальности с годами.

За свою продолжительную карьеру Ридли Скотт создал множество признанных кинокартин, включая культовые «Бегущий по лезвию» и оскароносного «Гладиатора». Его фильмография продолжает оставаться эталоном режиссерского мастерства и источником вдохновения для новых поколений кинематографистов.

Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил мнение, что главная проблема российского кинематографа заключается в выделении денег «своими для своих». По его словам, на сегодняшний день почти не осталось людей, которые «снимают кино не во имя денег, а во имя любви».