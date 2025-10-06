Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 16:30

Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф

Режиссер Скотт раскритиковал современный кинематограф за посредственность

Ридли Скотт Ридли Скотт Фото: IMAGO/DyD Fotografos/Global Look Press

Современная киноиндустрия переживает глубокий творческий кризис и погружается в пучину посредственности, заявил британский режиссер Ридли Скотт. Свое мнение он выразил во время выступления на мероприятии Британского института кино в Лондоне, передает портал Deadline.

Мастер кинематографа заявил, что мировая индустрия выпускает миллионы фильмов, большинство из которых не обладают художественной ценностью. Он подчеркнул, что современные кинокартины часто спасают исключительно технологические достижения, а не качественные сценарии и режиссерская работа.

Мы тонем в посредственности. Сегодня по всему миру снимают буквально миллионы фильмов. Не тысячи, а миллионы, и большинство из них — дерьмо, — сказал Скотт.

При этом 87-летний режиссер отметил устойчивое качество собственного творческого наследия. Скотт признался, что регулярно пересматривает свои работы, поскольку они демонстрируют вневременное качество и не теряют актуальности с годами.

За свою продолжительную карьеру Ридли Скотт создал множество признанных кинокартин, включая культовые «Бегущий по лезвию» и оскароносного «Гладиатора». Его фильмография продолжает оставаться эталоном режиссерского мастерства и источником вдохновения для новых поколений кинематографистов.

Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил мнение, что главная проблема российского кинематографа заключается в выделении денег «своими для своих». По его словам, на сегодняшний день почти не осталось людей, которые «снимают кино не во имя денег, а во имя любви».

режиссеры
фильмы
кинематограф
Ридли Скотт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за его роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Экс-нардеп раскрыл, кто может помочь Залужному стать президентом Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.