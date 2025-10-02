Стала известна судьба главврача после инцидента с удалением здоровой почки В Бурятии уволилась главврач после случая с удалением здоровой почки у пациентки

В Бурятии главный врач онкологического диспансера уволилась после инцидента с удалением здоровой почки у пациентки, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своем Telegram-канале. По ее словам, также уволен лаборант, проводивший рентген-обследование, а допустившим ошибку медработникам назначили дисциплинарное взыскание.

Медработникам, допустившим ошибку, вынесено дисциплинарное взыскание, окончательное решение примет суд. На данный момент рентген-лаборант уволен. Главный врач онкодиспансера посчитала моральным долгом уйти в отставку, и она уволена, — написала Лудупова.

Лудупова принесла официальные извинения пострадавшей пациентке, назвав произошедшее недопустимым случаем. Она рассказала, что пообщалась с пострадавшей и пообещала помочь с дальнейшим лечением. Как добавила министр, в медицинском учреждении уже проведены внутренние проверки и организовано дополнительное обучение персонала, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем.

