Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде

Бразильский защитник московского ЦСКА Жоао Виктор в разговоре с Metaratings заявил, что его адаптация в команде проходит хорошо. Он отметил, что счастлив идти на первом месте, и рассказал, что на данный момент выступает не совсем на своей позиции.

Чувствую себя в команде очень хорошо. Но я все еще адаптируюсь. Я играю ближе к левому флангу, хотя это сторона, на которой я не привык играть. Обычно я играю немного правее, но адаптация в команде идет хорошо. Мы побеждаем, идем на первом месте, поэтому я очень счастлив в ЦСКА, — заявил футболист.

27-летний бразилец стал игроком ЦСКА летом 2025 года. Он перешел из клуба «Васко да Гама». В семи матчах Жоао Виктор не отметился результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается в €5 млн.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Встреча прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ Арена». За напряженной борьбой следили почти 30 тыс. зрителей.

В составе победителей голами отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков, который реализовал пенальти. У спартаковцев отличились Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. Отмечается, что «Спартак» пропустил три мяча за 18 минут впервые с 1947 года. На перерыв на матчи сборных ЦСКА ушел лидером РПЛ (24 очка), «Спартак» — шестой (18 очков).