Имущество бывшего первого заместителя Росгвардии арестовали

На имущество бывшего первого заместителя Росгвардии Виктора Стригунова наложен арест в 25 млн рублей в рамках уголовного дела о взяточничестве, передает главное военное следственное управление СК России. По данным ведомства, соответствующее решение принято в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

На имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 млн рублей, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в сентябре 2014 года между Министерством внутренних дел России и ООО «СУ Ремстройторг» был заключен многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на бывшего первого заместителя Росгвардии.

Ранее Останкинский суд Москвы взыскал 924 млн рублей с фигурантов дела о строительстве укреплений в Белгородской области по иску Генпрокуратуры к Стригунову, экс-вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину и связанным с ними лицам. Средства будут обращены в доход государства.