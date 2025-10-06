Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 15:27

Директор поискового центра оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой

Директор поискового центра Рябов: пропавшая семья Усольцевых может быть жива

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Есть немалая вероятность того, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых жива, таким мнением с NEWS.ru поделился директор Центра поиска пропавших людей Владимир Рябов. При этом он отметил, что поиски могли затянуться из-за непростого маршрута.

Маршрут, на который семья выходила, находится в категорийных туристических маршрутах. И по всей вероятности, все-таки это достаточно сложная местность для работы поисковых групп. А по поводу обнаружения, неделю — две недели абсолютно нормально люди выживают в природной среде, и шанс найти их живыми есть всегда, — сказал эксперт.

Рябов пояснил, что категорийность маршрута зависит в первую очередь от пересеченности местности, лесистости, наличия скал, оврагов и других особенностей рельефа.

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью пропала в районе Минской петли Красноярского края. По данным регионального управления МВД, в последний раз группа из трех человек выходила на связь 28 сентября, пропавшие направлялись к горе Буратинка. Отмечается, что Усольцевы не брали с собой проводника.

До этого стало известно, что Усольцевы отправились в туристический поход в облегченной одежде без зимних вещей. По данным СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, на месте поисков температура воздуха опустилась до −3 градусов.

ЛизаАлерт
дикая природа
выживание
спасатели
Анна Акимова
А. Акимова
