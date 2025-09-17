Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 19:59

Уникальную черную пантеру впервые сняли на видео в процессе спаривания

В лесах Амазонии сняли на видео спаривание черной пантеры и ягуара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уникальные кадры, полученные с видеоловушки в тропических лесах Амазонии, запечатлели самку ягуара-меланиста во время спаривания с обычным ягуаром, сообщает Earth.com. Это первый в истории случай документальной фиксации процесса размножения черной пантеры в дикой природе.

Ученые отмечают особую ценность записи, поскольку брачное поведение ягуаров до сих пор остается малоизученным. Наблюдение подтвердило, что ритуалы спаривания у обычных и меланистических особей идентичны.

Примечательная деталь: у самки заметны признаки лактации, что свидетельствует о наличии потомства. Исследователи предполагают, что ее поведение могло быть стратегией защиты детенышей: подобное спаривание отвлекает самцов от потенциальной угрозы потомству.

Черные пантеры не являются отдельным видом — их уникальная окраска обусловлена генетической мутацией (меланизмом), встречающейся примерно у 10% популяции ягуаров. Темный окрас обеспечивает лучшую маскировку в густых лесах Амазонии.

