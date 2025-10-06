Мясо «Гармошка» в духовке: печем ароматную свинину с начинкой

Мясо «Гармошка» в духовке: печем ароматную свинину с начинкой. Это эффектное и невероятно сочное блюдо станет главным украшением вашего стола. Свиной балык, запечённый с овощами, грибами и сыром под пряным соусом, поражает богатством вкуса и аромата. Идеальный вариант для праздника или сытного ужина.

Ингредиенты

Свиной балык — 1 кг

Помидор — 1 шт.

Шампиньоны — 2–3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Горчица — 1 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Специи для мяса — по вкусу

Сыр твёрдый — 100 г

Приготовление

Сделать глубокие надрезы в балыке, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». Натереть мясо смесью соли, перца, специй, горчицы и соевого соуса, оставить мариноваться 30–40 минут. Помидор, шампиньоны и лук нарезать тонкими пластинами. В каждый разрез мяса вложить по кусочку помидора, гриба и лука. Завернуть мясо в фольгу и запекать в разогретой до 180°C духовке 40–60 минут. Затем раскрыть фольгу, посыпать балык тёртым сыром и готовить ещё 20–30 минут до румяной корочки. Выключить духовку и оставить мясо внутри до остывания, чтобы оно «дошло» и стало ещё сочнее. Подавать, нарезав порционными кусками.

