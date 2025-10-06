Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 15:00

Мясо «Гармошка» в духовке: печем ароматную свинину с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясо «Гармошка» в духовке: печем ароматную свинину с начинкой. Это эффектное и невероятно сочное блюдо станет главным украшением вашего стола. Свиной балык, запечённый с овощами, грибами и сыром под пряным соусом, поражает богатством вкуса и аромата. Идеальный вариант для праздника или сытного ужина.

Ингредиенты

  • Свиной балык — 1 кг
  • Помидор — 1 шт.
  • Шампиньоны — 2–3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Перец черный молотый — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Специи для мяса — по вкусу
  • Сыр твёрдый — 100 г

Приготовление

  1. Сделать глубокие надрезы в балыке, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». Натереть мясо смесью соли, перца, специй, горчицы и соевого соуса, оставить мариноваться 30–40 минут. Помидор, шампиньоны и лук нарезать тонкими пластинами. В каждый разрез мяса вложить по кусочку помидора, гриба и лука.
  2. Завернуть мясо в фольгу и запекать в разогретой до 180°C духовке 40–60 минут. Затем раскрыть фольгу, посыпать балык тёртым сыром и готовить ещё 20–30 минут до румяной корочки. Выключить духовку и оставить мясо внутри до остывания, чтобы оно «дошло» и стало ещё сочнее. Подавать, нарезав порционными кусками.

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.

овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
