Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 16:06

Петербургские студенты обратились к Путину с одной просьбой

Студенты СПбГУП попросили Путина восстановить Запесоцкого в должности ректора

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Представители студенческого профкома и первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. Поводом стало отстранение от должности ректора Александра Запесоцкого и назначение временного исполняющим обязанности руководителя вуза Евгения Лубашева, передает РБК.

Авторы документа охарактеризовали назначение Лубашева как противозаконное действие. В обращении также содержится информация о многочисленных нарушениях, которые допускаются в ходе прокурорской проверки, начавшейся в университете 29 сентября.

Сотрудники учебного заведения столкнулись с грубым давлением со стороны проверяющих органов, включая угрозы уголовного преследования, говорится в материале. Работников университета подвергают многочасовым допросам, что фактически парализует нормальную деятельность вуза, указали авторы обращения.

Представители университетского сообщества просят президента принять срочные меры для защиты прав трудового коллектива и привлечения к ответственности виновных в нарушениях. Также в обращении содержится требование о возвращении к исполнению обязанностей Запесоцкого.

Ранее стало известно, что ректор СПбГУП отстранен от должности. Прокуратура подозревает, что Запесоцкий замешан в финансовых махинациях на миллиарды рублей.

Россия
Cанкт-Петербург
студенты
университеты
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за его роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Экс-нардеп раскрыл, кто может помочь Залужному стать президентом Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.