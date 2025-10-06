Петербургские студенты обратились к Путину с одной просьбой

Представители студенческого профкома и первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. Поводом стало отстранение от должности ректора Александра Запесоцкого и назначение временного исполняющим обязанности руководителя вуза Евгения Лубашева, передает РБК.

Авторы документа охарактеризовали назначение Лубашева как противозаконное действие. В обращении также содержится информация о многочисленных нарушениях, которые допускаются в ходе прокурорской проверки, начавшейся в университете 29 сентября.

Сотрудники учебного заведения столкнулись с грубым давлением со стороны проверяющих органов, включая угрозы уголовного преследования, говорится в материале. Работников университета подвергают многочасовым допросам, что фактически парализует нормальную деятельность вуза, указали авторы обращения.

Представители университетского сообщества просят президента принять срочные меры для защиты прав трудового коллектива и привлечения к ответственности виновных в нарушениях. Также в обращении содержится требование о возвращении к исполнению обязанностей Запесоцкого.

Ранее стало известно, что ректор СПбГУП отстранен от должности. Прокуратура подозревает, что Запесоцкий замешан в финансовых махинациях на миллиарды рублей.