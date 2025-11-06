В России предложили открыть хоккейную арену имени Александра Овечкина

В России следует открыть спортивные объекты, которые будут носить имя хоккеиста Александра Овечкина, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. По его словам, данная инициатива направлена на увековечение наследия выдающегося спортсмена, которым восхищаются не только в РФ, но и за рубежом.

Считаю, что нужно увековечить имя одного из величайших хоккеистов современности Овечкина в названиях спортивных объектов. Он демонстрирует высочайший уровень мастерства, преданность своему делу и несгибаемый спортивный дух. Его очередной рекорд — это результат многолетнего труда, упорства и таланта, которым восхищаются как в России, так и за рубежом. Считаю, что поддерживать таким образом спортсменов, артистов и других знаменитостей, которые внесли неоценимый вклад в историю и культуру не только нашей страны, но и мира, не просто желательно, а необходимо, — высказался Зайцев.

По его мнению, такие проекты, как хоккейная арена или Ледовый дворец, могли бы стать реальным воплощением этой идеи. Общественник также подчеркнул, что несмотря на карьеру Овечкина в США, его вклад в развитие российского спорта неоценим и заслуживает всяческого поощрения.

Есть хоккейная школа Овечкина и Фонд Овечкина, который берет на себя расходы на экипировку, перелеты и проживание для одаренных детей. Он регулярно проводит мастер-классы, отвечает на вопросы учеников в соцсетях, а иногда лично звонит родителям юных хоккеистов, чтобы обсудить их прогресс. Местами инвестирует в открытие хоккейных коробок, — подытожил Зайцев.

Ранее владелец ХК «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что победный гол Овечкина «Сент-Луису» и его достижение отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ являются невероятным моментом не только для команды, но и для болельщиков во всем мире. По его словам, спортсмен стал преданным лидером и сердцем хоккея в столице США.