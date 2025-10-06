Раскрыто, как итоги выборов в Чехии отразятся на отношениях Москвы и Праги

По итогам парламентских выборов в Чехии, где победу одержала партия ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша, не следует ждать резких перемен во взаимоотношениях Москвы и Праги, рассказал NEWS.ru чешский политолог Иржи Юст. По его словам, можно только рассчитывать на отсутствие резких шагов против Москвы.
Эта яркая и очень яростная антироссийская позиция, скорее всего, уйдет в прошлое. Но это не означает, что господин Бабиш, например, приедет 9 Мая на Красную площадь. Этого никто не ожидает, на самом деле, и вряд ли это случится, — считает Юст.
По его словам, российско-чешские взаимоотношения определяют условия, в которых находятся две страны: конфликт на Украине и имеющиеся противоречия между Россией и Западом.
Это самое важное. Если бы это ушло в прошлое, то, естественно, улучшились бы и российско-чешские взаимоотношения. Но это в ближайшее время, скорее всего, не произойдет, — добавил политолог.
Ранее финская газета Iltalehti выразила мнение, что победа Бабиша на выборах в Чехии может иметь серьезные последствия для Украины. По данным издания, многие чехи выражают недовольство по поводу поддержки Киева и их настроения могут оказать влияние на политический курс страны.