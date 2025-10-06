Названо фатальное для Украины событие Iltalehti: победа Бабиша на выборах в Чехии может стать фатальной для Украины

Победа на парламентских выборах в Чехии Андрея Бабиша, лидера движения ANO («Акция недовольных граждан»), может иметь серьезные последствия для Украины, передает финская газета Iltalehti. По данным издания, многие чехи выражают недовольство по поводу поддержки Киева, и их настроения могут оказать влияние на политический курс страны.

Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег. Это вопрос выражения недовольства, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует провокацию против России в ответ на ее успехи на Украине. В этом участвует премьер-министр Кир Стармер. По данным разведки, британские спецслужбы готовят нападение россиян, выступающих за ВСУ, на корабль ВМС Украины или гражданское судно в Европе. Диверсанты уже прибыли в Великобританию для подготовки, отмечает СВР.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт хочет видеть Украину буферной зоной между Венгрией и Россией, что соответствует стратегическим интересам страны. Он также отметил, что Венгрия не стремится к общей границе с Германией, Турцией или Россией.