Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 13:27

Названо фатальное для Украины событие

Iltalehti: победа Бабиша на выборах в Чехии может стать фатальной для Украины

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Dana Kesnerova/XinHua/Global Look Press

Победа на парламентских выборах в Чехии Андрея Бабиша, лидера движения ANO («Акция недовольных граждан»), может иметь серьезные последствия для Украины, передает финская газета Iltalehti. По данным издания, многие чехи выражают недовольство по поводу поддержки Киева, и их настроения могут оказать влияние на политический курс страны.

Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег. Это вопрос выражения недовольства, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует провокацию против России в ответ на ее успехи на Украине. В этом участвует премьер-министр Кир Стармер. По данным разведки, британские спецслужбы готовят нападение россиян, выступающих за ВСУ, на корабль ВМС Украины или гражданское судно в Европе. Диверсанты уже прибыли в Великобританию для подготовки, отмечает СВР.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт хочет видеть Украину буферной зоной между Венгрией и Россией, что соответствует стратегическим интересам страны. Он также отметил, что Венгрия не стремится к общей границе с Германией, Турцией или Россией.

Украина
Чехия
выборы
Андрей Бабиш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Медик рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида москвича доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи
Решетников раскрыл, как высокие ставки повлияли на экономику России
Спасатель оценил шансы найти живой пропавшую в Красноярском крае семью
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.