В Великобритании готовят провокацию против России из-за успехов на Украине

В Великобритании готовят провокацию против России из-за успехов на Украине СВР сообщила о подготовке антироссийских провокаций в Лондоне из-за Киева

Великобритания готовит новую провокацию против РФ из-за ее успехов «на украинском театре военных действий», заявили в Службе внешней разведки России. В ней задействован британский премьер-министр Кир Стармер, уточнили в ведомстве.

В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться «стратегического поражения» России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах. На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет К. Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провока­ции, — уточнили в СВР.

По информации ведомства, план Великобритании предполагает атаку выступающих за ВСУ россиян-предателей на один из кораблей ВМС Украины или на гражданский корабль в одном из европейских портов. Диверсанты уже прибыли в Соединенное Королевство для обучения перед выполнением задачи, добавили в СВР.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин назвал ложь и обман устойчивой чертой большинства западных политиков. Он напомнил, как госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.