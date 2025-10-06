Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 13:08

В Великобритании готовят провокацию против России из-за успехов на Украине

СВР сообщила о подготовке антироссийских провокаций в Лондоне из-за Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания готовит новую провокацию против РФ из-за ее успехов «на украинском театре военных действий», заявили в Службе внешней разведки России. В ней задействован британский премьер-министр Кир Стармер, уточнили в ведомстве.

В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться «стратегического поражения» России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах. На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет К. Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провока­ции, — уточнили в СВР.

По информации ведомства, план Великобритании предполагает атаку выступающих за ВСУ россиян-предателей на один из кораблей ВМС Украины или на гражданский корабль в одном из европейских портов. Диверсанты уже прибыли в Соединенное Королевство для обучения перед выполнением задачи, добавили в СВР.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин назвал ложь и обман устойчивой чертой большинства западных политиков. Он напомнил, как госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.

СВР
Великобритания
Украина
провокации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последние теплые дни осени сменят дожди: прогноз погоды в Москве на неделю
Раскрыто значение освобождения Отрадного в Харьковской области
«Красота футбола»: Мостовой о матче «Динамо» — «Локомотив»
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида жителя Подмосковья доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.