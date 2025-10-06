В Раде назвали единственный способ предотвращения войны России с Западом Депутат Рады Дмитрук: войны между Западом и РФ не будет, если Киев сменит курс

Последствия противостояния России с Западом нанесут сокрушительный удар по Украине, но избежать этого конфликта можно при одном условии, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram‑канале. По мнению парламентария, столкновения не случится, если на Украине сменится действующий режим и политический курс Киева будет развернут в другом направлении.

Если же этого не произойдет, вероятность большой войны крайне высока. И тогда остается задать один вопрос: где в этой войне окажется Украина? — написал депутат.

Дмитрук добавил, что ответ на этот вопрос очевиден, поскольку масштабных боевых действий еще нет, а «Украина уже переживает страшные последствия». Парламентарий призвал сограждан подумать о будущем и подчеркнул необходимость смены режима и дальнейших попыток наладить коммуникацию с ближайшими соседями страны — Россией и Белоруссией.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что остановить украинскую армию получится только при помощи усиления ракетных ударов по Западной Украине. По мнению депутата, бить по военной инфраструктуре, заводам ВПК Украины и полигонам нужно так, чтобы противник «головы не успевал поднять».