Пушков раскрыл истинное значение слов Меркель о «троянском коне» Путина Пушков: Меркель показала словами о Путине на углубление раскола в ЕС

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель указала на возможное углубление раскола внутри Евросоюза, когда назвала чушью заявления о якобы роли премьера Венгрии Виктора Орбана в качестве «троянского коня» президента России Владимира Путина, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. В отличие от современных политиков экс-глава ФРГ не выказывает ненависти к Москве, уточнил член Совфеда.

Меркель назвала чушью утверждения, будто Орбан является «троянским конем» Путина в ЕС. В отличие от евроидиотов, захлебывающихся от ненависти к России и готовых зачислять во враги всех, кто эту ненависть не разделяет, Меркель понимает, что раскол внутри ЕС может углубиться, — отметил Пушков.

По словам сенатора, ЕС придет к распаду, если будет противопоставлять себе несогласных с основной линией Европы политиков. Пушков не исключил, что Brexit в Великобритании стал «первой ласточкой» в этом процессе.

Ранее Меркель заявила, что Орбан всегда самостоятельно выстраивал свою позицию в европейской политике и ясно обозначал интересы Венгрии. Также экс-канцлер ФРГ указала, что Польша и страны Прибалтики стали косвенными виновниками начала спецоперации на Украине.