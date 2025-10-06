Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 10:11

«Чушь»: Меркель жестко ответила на обвинения Орбана в лояльности к Путину

Меркель опровергла мнение о том, что Орбан является «троянским конем» Путина

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Juliane Sonntag imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является «троянским конем» российского лидера Владимира Путина в ЕС, заявила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Partizán. Она отметила, что Орбан всегда самостоятельно выстраивал свою позицию в европейской политике и ясно обозначал интересы Венгрии.

Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом, — высказалась бывший канцлер.

Комментируя закупку Россией энергоресурсов для Будапешта, Меркель добавила, что Венгрия имеет особое положение. По ее словам, у страны нет морских портов, поэтому доставить газ в республику достаточно непросто.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики стали косвенными виновниками начала спецоперации на Украине. По словам экс-канцлера, в 2021 году эти государства сорвали установление диалога между Европейским союзом и Москвой. Меркель добавила, что Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против ее предложения, опасаясь, что Европа не сможет выработать единую позицию в отношении России. .

Ангела Меркель
Владимир Путин
Виктор Орбан
Европа
