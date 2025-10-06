Врач предупредила об опасности самостоятельного приема витамина D

Самостоятельный прием витамина D может привести к его переизбытку в организме, заявила РИАМО дерматолог Александра Филева. Специалист отметила, что обилие этого нутриента не менее опасно, чем его дефицит.

Назначать препарат должен врач: он подбирает форму препарата, дозировку и схему приема, исходя из возраста, веса, особенностей здоровья. Не стоит начинать употребление лишь на основании чьих-либо рекомендаций, — призвала Филева.

Она добавила, что частично восполнить дефицит витамина D можно с помощью рациона. Для этого необходимо добавить в него жирную рыбу, яичные желтки, сливочное масло, некоторые виды каш и молочных продуктов.

Ранее иммунолог Наталья Попова заявила, что внутривенная терапия может быть опасна из-за риска токсического накопления витаминов в организме. По ее словам, переизбыток микроэлементов сказывается пагубнее, чем дефицит, который можно компенсировать.