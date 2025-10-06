Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 11:55

Украинский город остался без света

В Харькове около 20 тысяч домовладений остались без электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Харькове произошло частичное отключение электричество, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его данным, обесточенными оказались более 20 тысяч домовладений.

Часть Харькова осталась без света. <…> Обесточены более 20 тысяч домовладений. Также проблемы со светом в Черниговской и Сумской областях, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

До этого украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.

Украина
Харьков
электричество
отключения
