Раскрыта судьба подозреваемых в подготовке массового убийства в синагоге

Двух граждан стран Центральноазиатского региона, готовивших взрыв самодельной бомбы на территории синагоги, арестовали в Красноярске по решению суда, сообщил источник, близкий к ситуации. По его словам, которые приводит РИА Новости, арест продлится в течение двух месяцев.

Суд в Красноярске заключил их под стражу на два месяца, — отметил он.

Ранее Федеральная служба безопасности России показала видео, как задержанные за подготовку терактов на еврейских культурных объектах в Красноярске и Пятигорске признаются, что готовили взрывы в синагогах ради массового убийства. На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть процесс задержания мужчин.

