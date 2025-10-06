Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 11:54

Раскрыта судьба подозреваемых в подготовке массового убийства в синагоге

В Красноярске арестованы подозреваемые в подготовке теракта в синагоге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух граждан стран Центральноазиатского региона, готовивших взрыв самодельной бомбы на территории синагоги, арестовали в Красноярске по решению суда, сообщил источник, близкий к ситуации. По его словам, которые приводит РИА Новости, арест продлится в течение двух месяцев.

Суд в Красноярске заключил их под стражу на два месяца, — отметил он.

Ранее Федеральная служба безопасности России показала видео, как задержанные за подготовку терактов на еврейских культурных объектах в Красноярске и Пятигорске признаются, что готовили взрывы в синагогах ради массового убийства. На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть процесс задержания мужчин.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины устраивают теракты на российской территории, так как из-за нехватки личного состава не могут остановить продвижение ВС РФ на фронте. В частности, специалист напомнил, что украинское командование вынуждено перебрасывать людей с Сумского направления, что образует бреши в обороне.

