Вооруженные силы Украины устраивают теракты на территории России, так как из-за нехватки личного состава не могут остановить продвижение ВС РФ на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинское командование вынуждено перебрасывать людей с Сумского направления в сторону Константиновки, что образует бреши в обороне.

У противника сейчас просто не хватает ресурсов, чтобы латать дыры в обороне. Они вынуждены перебрасывать резервы с Сумского направления в сторону Константиновки, которая оказывается в огневом мешке, а с резервами у них туго. Откуда-то надо брать, они берут, а там обнаруживается брешь, туда заходят наши. У ВСУ не хватает людей, особенно подготовленных, поэтому они все больше переходят к терактам, — сказал Дандыкин.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, которая доставила замаскированную под православную икону бомбу к зданию управления ведомства в Крыму. Оказалось, что украинские спецслужбы обманом вовлекли 54-летнюю женщину в террористическую деятельность.