«Чтобы убить»: показания задержанных за подготовку теракта попали на видео ФСБ: задержанные готовили взрывы в синагогах ради массового убийства

ФСБ России показала видео, как задержанные за подготовку терактов на еврейских культурных объектах в Красноярске и Пятигорске признаются, что готовили взрывы в синагогах ради массового убийства. На опубликованных ведомством кадрах, которые приводит ТАСС, можно увидеть процесс задержания мужчин.

Хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей, — сообщил один из них.

Задержанный в Ставропольском крае россиянин признался, что планировал устроить террористическую акцию в синагоге и убить ее прихожан на территории Пятигорска. Мужчина признал свою вину.

Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь, — подчеркнул он.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух украинцев, которые прошли подготовку для проведения терактов. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, задержанные обучались на Украине боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу в августе прошлого года.

Тем временем пострадавшие при теракте в «Крокусе» до сих пор проходят лечение от полученных травм. Многие из них продолжают бороться с последствиями ожогов и психологическими нарушениями. Лечение включает как физическую реабилитацию, так и психологическую помощь.