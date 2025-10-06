В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам Посольство РФ: застрявшие на Мадагаскаре россияне смогли вылететь из страны

Застрявшие на Мадагаскаре россияне смогли вылететь из страны, сообщило РИА Новости посольство РФ в республике. Там отметили, что полеты на остров временно отменили только компании Emirates и Air France, остальные авиаперевозчики продолжают осуществлять рейсы.

Застрявшие граждане, которые обращались в посольство, уже вылетели из страны другим рейсом, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь диппредставительства в Антананариву Эдгар Хохлов сообщил, что ряд туристов из России обратились в посольство РФ в Мадагаскаре за помощью. По его словам, сотрудники посольства оказывают им содействие в приобретении обратных билетов на родину и покупке лекарств.

До этого посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок на Мадагаскар, пока ситуация там не нормализуется. Тем, кто уже находится на острове, посоветовали быть осторожными. В конце сентября Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что в ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибли не менее 22 человек.