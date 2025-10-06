Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:00

Названа причина эвакуации пациентов в крупнейшем кардиоцентре в Москве

Пациентов кардиоцентра имени Чазова эвакуировали из-за угрозы взрыва

В московской кардиологической клинике имени Чазова объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». По предварительной информации, неизвестная женщина позвонила в учреждение и заявила, что здание заминировано.

Сообщается, что пациентов эвакуировали прямо из палат. Несмотря на ложное сообщение о минировании, сотрудники кардиоцентра решили перестраховаться ради безопасности всех, кто находится в здании.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», пациенты спустились в подвальное помещение. В МЧС сообщили, что по этому адресу выехал наряд. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области на шахте «Ерунаковская-8» произошло обрушение горной породы. Под землей находился 151 горняк, всех удалось благополучно эвакуировать. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

До этого мэрию Лос-Анджелеса и городской парк эвакуировали после того, как мужчина в автомобиле с табличкой в поддержку президента США Дональда Трампа въехал на территорию здания и забаррикадировался внутри. В салоне машины обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство.

