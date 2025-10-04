Пожилой фанат Трампа «эвакуировал» мэрию Лос-Анджелеса

Мэрию Лос-Анджелеса и посетителей городского парка эвакуировали, сообщает New York Times. Поводом стал мужчина в машине с табличкой в поддержку президента Дональда Трампа и баллоном, похожим на кислородный.

Водитель въехал на территорию здания мэрии на автомобиле и забаррикадировался внутри. В салоне находился предмет, который могли принять за взрывное устройство, — судя по сообщениям, это был баллон.

Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности, — подчеркнула мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсети X.

Полиция оцепила район и вывела людей из мэрии и парка. Движение по прилегающим улицам перекрыли, была объявлена потенциальная угроза взрыва. Через два часа мужчина был задержан. По данным властей, никто не пострадал.

