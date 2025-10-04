Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 09:09

Пожилой фанат Трампа «эвакуировал» мэрию Лос-Анджелеса

Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за сторонника Трампа с кислородным баллоном

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мэрию Лос-Анджелеса и посетителей городского парка эвакуировали, сообщает New York Times. Поводом стал мужчина в машине с табличкой в поддержку президента Дональда Трампа и баллоном, похожим на кислородный.

Водитель въехал на территорию здания мэрии на автомобиле и забаррикадировался внутри. В салоне находился предмет, который могли принять за взрывное устройство, — судя по сообщениям, это был баллон.

Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности, — подчеркнула мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсети X.

Полиция оцепила район и вывела людей из мэрии и парка. Движение по прилегающим улицам перекрыли, была объявлена потенциальная угроза взрыва. Через два часа мужчина был задержан. По данным властей, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что помощники Трампа агрессивно лоббируют присуждение ему Нобелевской премии мира. Замечена работа спецпосланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио. В Норвегии такие действия вызывают опасения, поскольку глава Белого дома премию может и не получить, выразив недовольство этим.

Дональд Трамп
США
эвакуации
Лос-Анджелес
