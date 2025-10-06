Орбан объяснил, почему Венгрии не стоит менять свою валюту на евро

Орбан объяснил, почему Венгрии не стоит менять свою валюту на евро Орбан: Венгрии не стоит менять форинты на евро из-за возможного распада ЕС

Венгрии не стоит менять свою валюту форинт на евро, так как ЕС находится в процессе распада, заявил EconomX премьер-министр страны Виктор Орбан. Он считает, что если в сообществе не произойдет радикальных изменений, кризис продолжится. Орбан добавил, что с момента начала президентства в США Дональда Трампа в Венгрию были направлены 150 млрд форинтов (37 млрд рублей) американских инвестиций.

Европейский союз находится в беде, он находится в процессе распада, — сказал Орбан.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа чешского движения ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша на парламентских выборах формирует новую политическую реальность в ЕС с усилением правоконсервативных сил. По его оценке, возможен приход к власти в государстве патриотически настроенного лидера.

До этого Орбан сообщил, что победа партии Бабиша на выборах в Чехии является хорошей новостью для Европы. Глава венгерского правительства назвал данный результат значительным шагом вперед для государства.