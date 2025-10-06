Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:08

Орбан объяснил, почему Венгрии не стоит менять свою валюту на евро

Орбан: Венгрии не стоит менять форинты на евро из-за возможного распада ЕС

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Anoraganingrumx/IMAGO/Global Look Press

Венгрии не стоит менять свою валюту форинт на евро, так как ЕС находится в процессе распада, заявил EconomX премьер-министр страны Виктор Орбан. Он считает, что если в сообществе не произойдет радикальных изменений, кризис продолжится. Орбан добавил, что с момента начала президентства в США Дональда Трампа в Венгрию были направлены 150 млрд форинтов (37 млрд рублей) американских инвестиций.

Европейский союз находится в беде, он находится в процессе распада, — сказал Орбан.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа чешского движения ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша на парламентских выборах формирует новую политическую реальность в ЕС с усилением правоконсервативных сил. По его оценке, возможен приход к власти в государстве патриотически настроенного лидера.

До этого Орбан сообщил, что победа партии Бабиша на выборах в Чехии является хорошей новостью для Европы. Глава венгерского правительства назвал данный результат значительным шагом вперед для государства.

Венгрия
Виктор Орбан
евро
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам
В России раскрыли «гиен» Европы
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.