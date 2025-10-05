Сийярто заявил о наступлении новой эпохи для Евросоюза Сийярто назвал победу ANO на выборах в Чехии новой эпохой для Евросоюза

Победа чешского движения ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша на парламентских выборах формирует новую политическую реальность в ЕС с усилением правоконсервативных сил, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth. По его оценке, возможен приход к власти в государстве патриотически настроенного лидера.

В Евросоюзе наступает совершенно иная политическая эпоха, поскольку в трех странах Центральной Европы у власти будут находиться патриотически настроенные премьер-министры — Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш, — высказался глава МИД.

Ранее издание Politico заявило, что партия ANO лидирует на парламентских выборах в Чехии, что способно вызвать значительные сложности для Европейского союза. Аналитики объясняют данную оценку критической позицией политической силы в адрес курса ЕС, в том числе по вопросам поддержки Украины и роста военных ассигнований.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что победа партии Бабиша на парламентских выборах в Чехии является хорошей новостью для Европы. Глава венгерского правительства назвал данный результат значительным шагом вперед для государства.